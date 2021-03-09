Dursune M., hastanede tedavisi devam eden kızı E.M.’nin sağlık durumunun iyiye gittiğini ancak psikolojisinin çok kötü olduğunu söyledi.

Torunun psikolojisinin bozulduğunu ifade eden Dursune M., “Kızım iyi değil, zaman zaman ağlıyor. Kafasına darp aldığı için yüzü, gözü mor halde. Torunum annesinin ne durumda olduğunu biliyor, babasını artık görmek istemiyor ve annesinin hastanede olduğunu da biliyor. Zaten sadece çocuğu görmek istediği zaman bir araya geliyorlardı. Onun dışında bir ilişkileri yoktu, torunum babasına çok düşkündü, biz de onları hiç ayırmadık ve bazı şeylere göz yumduk. Ama artık görmek istemiyor” dedi.

“Daha önce de kızıma saldırdı”

Dursune M., İbrahim Zarap’ın daha önce de kızını sokak ortasında darbettiğini şöyle anlattı:

“Huzursuz bir çocuktu, bir gün iyi, bir gün kötü oluyordu, ne yapacağı belli olmuyordu. Kızım zaten bu nedenle ayrıldı ama boşandıktan sonra ‘barışalım, ben düzeleceğim’ diyordu. Ama hiçbir düzelme belirtisi göstermedi, kızım da barışmak istemedi. Daha önce de sokak ortasında kızıma saldırdı, kendisinden şikayetçi olduk ve uzaklaştırma aldı.”

“Torunumun o sesi hep kulağımda”

İbrahim Zarap tutuklandığı için mutlu olduklarını ifade eden Dursune M., “Tüm yetkililer yanımızda oldu, herkese çok teşekkür ediyorum. En ağır cezayı alsın, bu zaman kadar bize çok çektirdi. Hepimizin psikolojini bozdu. Her gün haber duymaktan bıktık ve yorulduk, kadına şiddete artık dur denilsin ve bitsin artık. İbrahim Zarap’ın ailesi benim küçük kızımı ve eşimi aramış, ben kimseyle konuşmadım, kızımı da aramadılar. Sosyal medyada yer alan görüntülerin birazını izleyebildim, ancak hepsini izleyemedim. Torunumun o sesinden dolayı uyuyamıyorum, uyusam bile torunumun sesiyle uyanıyorum” ifadelerini kullandı.



