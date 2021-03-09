Akınlar Mahallesi'ndeki sebze ve meyve halindeki boş kasaların olduğu depoda sabah erken saatlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ile polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu söndürülen yangında, 1 tona yakın miktarda soğan zarar gördü.

Yangın nedeniyle depoda da hasar oluştu.

