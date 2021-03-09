Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 08:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de sebze-meyve halinde yangın: 1 ton soğan zarar gördü
[Fotoğraf: AA]
Düzce'de sebze ve meyve halinin olduğu depoda çıkan yangında yaklaşık 1 ton soğan zarar gördü.
Akınlar Mahallesi'ndeki sebze ve meyve halindeki boş kasaların olduğu depoda sabah erken saatlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ile polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu söndürülen yangında, 1 tona yakın miktarda soğan zarar gördü.
Yangın nedeniyle depoda da hasar oluştu.
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