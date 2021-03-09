Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 07:12Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İzmir'de park halindeki araç yandı
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'in Buca ilçesinde, park halindeki panelvan, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Olay, bugün saat 03.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Doğuş Caddesi'nde meydana geldi.
Park halindeki panelvandan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yanan araca müdahalede bulundu.
Yapılan çalışma ile yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri aracın kundaklanma ihtimaline karşı çalışma başlattı.
Etiketler: Yangın
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