Ankara'nın Altındağ ilçesi Ulubey Mahallesi'nde üç katlı bir mobilya atölyesinde yangın çıktı.

Ahşap malzeme ve yanıcı kimyasallarla dolu mekan bir anda alev aldı. Alevler kısa süre içinde metrelerce yükseldi.

Yangını gören çevredeki vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Ekipler yangını söndürmek için bir saat boyunca yoğun çaba sarf etti.

[Fotoğraf: AA]

Yangın çevrede bulunan iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Olayda şans eseri can kaybı yaşanmadı. Ancak mobilya atölyesi yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.