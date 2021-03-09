Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 04:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de göçmen geri gönderme merkezinde yangın
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Çiğli ilçesinde, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Göçmen Geri Gönderme Merkezi'nde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında maddi hasar meydana geldi.
Cumhuriyet Mahallesi 9685 Sokak'ta bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüğü Göçmen Geri Gönderme Merkezi'ndeki bir odada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede söndürülen yangında, hasar meydana geldi.
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