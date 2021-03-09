Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 01:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'nde tedbirlere uymayan 505 kişiye para cezası
[Fotoğraf: Arşiv]
Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs tedbirlerine uymayan 505 kişiye para cezası uygulandı.
Kocaeli'nde salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 2 bin 518 iş yeri ve 17 bin 42 kişi kontrol edildi.
Denetimlerde, maske takmayan 176, yasaklı yerde sigara içen 76, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 234, sosyal mesafeye dikkat etmeyen 14 ve karantina tedbirlerine uymayan 1 kişi ile ayakta yolcu taşıyan 4 sürücüye idari para cezası kesildi.
Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 71 kişi yakalandı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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