Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından, Hasan Dağı’nda mahsur kalan 2 dağcının Hava Kuvvetlerine ait helikopterle kurtarıldığını açıkladı.

“Türk Silahlı Kuvvetleri, her zaman ve her yerde asil milletimizin emrinde. Aksaray ili Hasan Dağı mevkisinde mahsur kalan 2 dağcı vatandaşımız Hava Kuvvetlerimize ait helikopter ile kurtarılarak hastaneye sevki sağlandı” notunun yer aldığı paylaşımda kurtarma anı görüntülerine de yer verildi.