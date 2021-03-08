Haber Giriş: 8 Mart 2021 Pazartesi 22:13Son Güncelleme: Kaynak: Milli Savunma Bakanlığı
Mahsur kalan dağcıların imdadına askeri helikopter yetişti
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Aksaray’ın Hasan Dağı mevkisinde mahsur kalan 2 dağcı, Hava Kuvvetlerine ait helikopter ile kurtarılarak hastaneye sevk edildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından, Hasan Dağı’nda mahsur kalan 2 dağcının Hava Kuvvetlerine ait helikopterle kurtarıldığını açıkladı.
“Türk Silahlı Kuvvetleri, her zaman ve her yerde asil milletimizin emrinde. Aksaray ili Hasan Dağı mevkisinde mahsur kalan 2 dağcı vatandaşımız Hava Kuvvetlerimize ait helikopter ile kurtarılarak hastaneye sevki sağlandı” notunun yer aldığı paylaşımda kurtarma anı görüntülerine de yer verildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri her zaman ve her yerde asil milletimizin emrinde. Aksaray ili Hasan Dağı mevkiinde mahsur kalan 2 dağcı vatandaşımız Hava Kuvvetlerimize ait helikopter ile kurtarılarak hastaneye sevki sağlandı.#MSB #TSK pic.twitter.com/nl0Cr1Fges— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 8, 2021
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri
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