Haber Giriş: 8 Mart 2021 Pazartesi 22:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türk kara sularına itilen 12 sığınmacı kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
İzmir’de, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 12 sığınmacı kurtarıldı.
Çeşme ilçesi açıklarında bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı botu yönlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 12 sığınmacı kurtarıldı.
Karaya çıkarılan sığınmacılar, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
Etiketler: Sahil Güvenlik Yunanistan Düzensiz Göçmenler
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