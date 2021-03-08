İnsanlar tarafından bilinçli ya da bilinçsizce yakılan alanlarda yaşam süren hayvanlar, çıkan yangınlar nedeniyle hayatını kaybediyor.

Manisa’nın Salihli ilçesi Yılmaz Mahallesi’nde kurutma kanalındaki sazlık alanda yangın çıktı. Yangın esnasında alanda bulunan 10 yavru köpek ise telef oldu.

Salihli Merkez İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale etti.