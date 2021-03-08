Haber Giriş: 8 Mart 2021 Pazartesi 20:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Manisa’da sazlık alanda yangın: 10 yavru köpek telef oldu
[Fotoğraf: TRT Haber]
Manisa’nın Salihli içesinde kurutma kanalındaki sazlık alanda çıkan yangında 10 yavru köpek telef oldu.
İnsanlar tarafından bilinçli ya da bilinçsizce yakılan alanlarda yaşam süren hayvanlar, çıkan yangınlar nedeniyle hayatını kaybediyor.
Manisa’nın Salihli ilçesi Yılmaz Mahallesi’nde kurutma kanalındaki sazlık alanda yangın çıktı. Yangın esnasında alanda bulunan 10 yavru köpek ise telef oldu.
Salihli Merkez İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale etti.
Etiketler: Yangın
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