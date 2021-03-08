Haber Giriş: 8 Mart 2021 Pazartesi 19:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ firarisi hükümlü, yatak odasındaki gizli bölmede yakalandı
Yozgat'ta Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, evinin yatak odasındaki gizli bölmede yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 6 aydır firari olan H.B'nin Akdağmadeni ilçesindeki evinde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Eve operasyon düzenleyen ekipler, H.B'yi yatak odasında bulunan gizli bölmede saklanırken yakaladı.
Örgütün dershanesinin eski yöneticisi olduğu öğrenilen H.B, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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