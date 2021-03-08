Haber Giriş: 8 Mart 2021 Pazartesi 19:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ’da otomobil traktör römorkuna çarptı: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Elazığ’da otomobil, gübre yüklü traktör römorkuna çarptı. Çarpma sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Mazlum Akkoç idaresindeki otomobil, Kuzey Çevre Yolu Körpe Kavşağı'nda Yusuf Koyun'un kullandığı traktörün gübre yüklü römorkuna arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle traktörün römorku devrildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Akkoç ile araçlarda bulunan 3 kişi hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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