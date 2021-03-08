Haber Giriş: 8 Mart 2021 Pazartesi 18:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta bir köy karantinaya alındı
Kars'ın Digor ilçesinde bir köyde, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Alem köyünün karantinaya alındı.
Covid-19 tedbirleri kapsamında köye giriş çıkışlar durduruldu.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Koronavirüs Karantina
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