Haber Giriş: 8 Mart 2021 Pazartesi 17:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trafik kazasında yaşamını yitiren Uzman Çavuş ve ailesi toprağa verildi
[Fotoğraf: AA]
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Jandarma Uzman Çavuş Sercan Öztürk’ün, eşinin ve çocuğunun bulunduğu araç kamyonetle çarpıştı. Yaşamını yitiren ailenin cenazesi Erzurum'da defnedildi.
Otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu yaşamını yitiren uzman çavuş Sercan Öztürk ile eşi Hilal ve oğlu Muhammet Selim'in cenazeleri Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi morgundan alınarak Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Camisine getirildi.
Burada ailenin yakınları, Türk bayrağına sarılı Sercan ve Muhammet Selim'in yanı sıra Hilal Öztürk'ün cenazelerine sarılarak gözyaşı döktü.
Kılınan namaz ve helallik alınmasının ardından cenazeler Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine, hayatını kaybedenlerin yakınlarının yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, ilçe belediye başkanları, askeri erkan ve kurum yetkilileri katıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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