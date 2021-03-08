Otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu yaşamını yitiren uzman çavuş Sercan Öztürk ile eşi Hilal ve oğlu Muhammet Selim'in cenazeleri Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi morgundan alınarak Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Camisine getirildi.

Burada ailenin yakınları, Türk bayrağına sarılı Sercan ve Muhammet Selim'in yanı sıra Hilal Öztürk'ün cenazelerine sarılarak gözyaşı döktü.

Kılınan namaz ve helallik alınmasının ardından cenazeler Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, hayatını kaybedenlerin yakınlarının yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, ilçe belediye başkanları, askeri erkan ve kurum yetkilileri katıldı.