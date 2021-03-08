Haber Giriş: 8 Mart 2021 Pazartesi 17:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama
[Fotoğraf: Getty]
Mersin, Sakarya ve Gaziantep’teki operasyonlarda, terör örgütü DEAŞ’ın silah ve mühimmat işlerini organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu 3 kişi tutuklandı.
Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı, Irak uyruklu 3 kişinin Suriye ve Irak’taki çatışma bölgelerinde örgüt adına silah alım ve satım faaliyetleri ile mühimmat aktarımlarını organize ettiklerini tespit etti.
5 Mart’ta Mersin, Sakarya ve Gaziantep’te gerçekleştirilen operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.
Ülkeye yasa dışı yollardan girmişler
Adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyallerin ele geçirildiği zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.
Çalışmalarda, Irak uyruklu 3 DEAŞ mensubunun ülkeye yasa dışı yollardan girdiği de tespit edildi.
Etiketler: DEAŞ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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