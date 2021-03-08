Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı, Irak uyruklu 3 kişinin Suriye ve Irak’taki çatışma bölgelerinde örgüt adına silah alım ve satım faaliyetleri ile mühimmat aktarımlarını organize ettiklerini tespit etti.

5 Mart’ta Mersin, Sakarya ve Gaziantep’te gerçekleştirilen operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.

Ülkeye yasa dışı yollardan girmişler

Adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyallerin ele geçirildiği zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

Çalışmalarda, Irak uyruklu 3 DEAŞ mensubunun ülkeye yasa dışı yollardan girdiği de tespit edildi.