Haber Giriş: 8 Mart 2021 Pazartesi 17:27Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yağ tenekelerinden 8 kilo uyuşturucu çıktı
[Fotoğraf: DHA]
Aksaray’da polis ekiplerinin durdurduğu otomobilde, yağ tenekelerine gizlenen 8 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Aksaray- Ankara yolunda alınan ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı.
Aramada, yağ tenekelerinin içine gizlenen 8 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Otomobildeki Suriye uyruklu M.Ş., M.E. ve K.G. gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Etiketler: Uyuşturucu
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