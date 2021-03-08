Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinden Diyarbakır’a gelen Hamza Kaya, kardeşi Vahdettin Kaya için oturma eylemine katıldı.

Kardeşi Vahdettin’in terör örgütü PKK iş birlikçisi HDP ve onun yandaşları tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden ağabey Kaya, “Benin kardeşim 2011'de Aydın’ın Nazilli ilçesinde üniversitede işletme bölümü son sınıf öğrencisiydi ve onu PKK ile HDP’liler kandırıp dağa kaçırdı. Ben kardeşimi HDP’den istiyorum ve almadan asla gitmem buradan” dedi.

Kardeşine teslim ol çağrısında da bulunan ağabey Kaya, ”Kardeşim beni görüyor ve duyuyor ise kaçıp teslim olmasını istiyorum. Aile perişan vaziyette bizi aramasını ve güvenlik güçlerine teslim olmasını bekliyorum. Kardeşim gelinceye kadar da ben burada onu bekleyeceğim” diye konuştu.





