Haber Giriş: 8 Mart 2021 Pazartesi 17:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum’da iki köy karantinaya alındı
Çorum’un Mecitözü ilçesindeki Boyacı ve Sarıhasan köylerine 10 gün boyunca giriş çıkış yasaklandı.
Artan vaka sayıları nedeniyle, Çorum’un Mecitözü ilçesine bağlı Boyacı ve Sarıhasan köyleri koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu köylere 10 gün boyunca giriş çıkışların yasaklanmasına karar verdi.
Ayrıca, yerleşim birimlerinde ev ziyaretleri de yapılamayacak.
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