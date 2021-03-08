Haber Giriş: 8 Mart 2021 Pazartesi 16:20Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tendürek Dağı geçidinde zincirleme kaza: 1 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Van'ın Tendürek Dağı geçidinde, yoğun kar yağışı, sis ve buzlanma kazaya neden oldu. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.
Tendürek Dağı geçidinde sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Yoğun kar yağışı ve buzlanmanın da etkisini gösterdiği geçitte, 4 araç kazaya karıştı.
Yaralanan 1 sürücü, ihbarla gelen ambulansla Çaldıran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından bir süre trafiğe kapatılan yol, alınan önlemlerin ardından yeniden açıldı.
Etiketler: Kar Yağışı
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