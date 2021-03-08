Tendürek Dağı geçidinde sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Yoğun kar yağışı ve buzlanmanın da etkisini gösterdiği geçitte, 4 araç kazaya karıştı.

Yaralanan 1 sürücü, ihbarla gelen ambulansla Çaldıran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından bir süre trafiğe kapatılan yol, alınan önlemlerin ardından yeniden açıldı.