Akkuyu Nükleer Güç Santrali personeli 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında etkinlik düzenledi.

Bir otelde düzenlenen etkinliğin moderatörlüğünü, Nükleer Alanda Kadınlar (NÜKAD) grubu üyesi ve Nükleer Sanayi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Nesrin Sevimli yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji Proje Geliştirme Dairesi Başkanlığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcısı Kübra Şengül, konuşmasında, kendi hayatından örnekler verdi.

Hayatındaki başarıda en büyük destekçisinin ailesi olduğunu belirten Şengül, başarıda cinsiyetin öneminin olmadığını dile getirdi:

"Ben hiçbir zaman erkek, kadın ayrımı yapılmayan bir ortamda büyüdüm. Aileme de buradan çok teşekkür ediyorum. O yüzden de mesleğimi seçerken, işte erkeklerin çoğunlukta olduğu bir bölümü seçmem zor olmadı. Başarmak için bence tek şart çalışmak ve yaptığın işi sevmek. Ben çok mutluyum nükleer enerjici olduğum için, tekrar üniversiteye başvuru sürecime gelsem yine nükleer enerji mühendisliği seçerim.”

Akkuyu Nükleer A.Ş. İdari Destek Direktörlüğü Özel Kalem Müdürü Natalia Konovalova ise nükleer sektörün giderek gelişen, genişleyen ve kadınların her zaman yeni alan bulabileceği bir sektör olduğunu vurguladı.

Başarının altında yatan önemin, insanın işine sevgiyle yaklaşması olduğunu savunan Konovalova, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) bünyesinde kadınların görev yaptığını söyledi:

"Akkuyu Nükleer Güç Santrali bünyesinde 308 kadın görev yapıyor. Bunların 97'si Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Tüm sahaya baktığımızda, yüklenici şirketlerimizin bünyesinde çalışan kadınlarımız da dahil 1041 kadın çalışanımız var."

Etkinlik sonunda, katılımcılara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü anısına çeşitli hediyeler ve gül verildi.