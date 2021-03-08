Haber Giriş: 8 Mart 2021 Pazartesi 16:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da bir mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sakarya'nın Geyve ilçesinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında bir mahalle karantinaya alındı.
COVID-19 ile mücadele çerçevesinde, Geyve Kaymakamı Mustafa Kutlu başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca İhsaniye Mahallesi'nin son günlerde vaka sayılarındaki artış ve vakaların kümeleştiğinin tespit edilmesi üzerine 10 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.
Bunun üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri mahalleye giriş ve çıkışları kapattı.
Öte yandan mahallede bulunanların ihtiyaçlarının ilgili birimlerce karşılanacağı belirtildi.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Karantina
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