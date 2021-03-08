Haber Giriş: 8 Mart 2021 Pazartesi 16:34Son Güncelleme: Kaynak: DHA
TEM'de tır devrildi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
[Fotoğraf: DHA-İHA]
TEM Otoyolu Sakarya gişeleri girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı, TEM Otoyolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Kaza, TEM Otoyolu Sakarya gişeleri mevkisinde meydana geldi.
S.A. yönetimindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada araç içerisinde sıkışan S.A. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından çıkarılan S.A., ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sakarya gişelerine giden yol kapanırken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan tırın yoldan kaldırılmasıyla ulaşım yeniden normale döndü.
Etiketler: Trafik Kazası
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