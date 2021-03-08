Haber Giriş: 8 Mart 2021 Pazartesi 17:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da bir mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Geyve ilçesinde koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında bir mahallede karantina uygulaması başlatıldı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca İhsaniye Mahallesi'nin son günlerde vaka sayılarındaki artış ve vakaların kümeleştiğinin tespit edilmesi üzerine koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.
Bunun üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri mahalleye giriş ve çıkışları kapattı.
Mahallede bulunanların ihtiyaçları ilgili birimlerce karşılanacak.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri
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