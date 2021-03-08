İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca İhsaniye Mahallesi'nin son günlerde vaka sayılarındaki artış ve vakaların kümeleştiğinin tespit edilmesi üzerine koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Bunun üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri mahalleye giriş ve çıkışları kapattı.

Mahallede bulunanların ihtiyaçları ilgili birimlerce karşılanacak.