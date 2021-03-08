Haber Giriş: 8 Mart 2021 Pazartesi 17:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de kumar oynayan 7 kişiye ceza kesildi
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de bir evde kumar oynadığı tespit edilen 7 kişiye 52 bin 116 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Fakıuşağı Mahallesi'nde bulunan bir evde kumar oynandığı bilgisine ulaştı.
52 bin 116 lira para cezası kesildi
Eve yapılan operasyonda kumar oynadığı belirlenen 7 şüpheliye sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasağını ihlalden 52 bin 116 lira para cezası verildi.
Şüphelilerin, operasyon anında pencereden sokağa attığı oyun kağıtları, polis kamerasına yansıdı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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