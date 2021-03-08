İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Fakıuşağı Mahallesi'nde bulunan bir evde kumar oynandığı bilgisine ulaştı.

52 bin 116 lira para cezası kesildi

Eve yapılan operasyonda kumar oynadığı belirlenen 7 şüpheliye sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasağını ihlalden 52 bin 116 lira para cezası verildi.

Şüphelilerin, operasyon anında pencereden sokağa attığı oyun kağıtları, polis kamerasına yansıdı.