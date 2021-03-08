Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde "sokak satıcılarına" düzenlenen operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, bir miktar çeşitli uyuşturucu madde, 1 sentetik ecza maddesi, bir hassas terazi, uyuşturucu madde kullanımında faydalanılan 5 aparat, 1 şırınga, 7 alüminyum folyo ele geçirildi.

20 kişi hakkında adli işlem yapıldı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Öte yandan operasyon kapsamında 20 kişi hakkında da "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçlarından adli işlem yapıldı.