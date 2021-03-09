Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 03:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da kaybolan 2 kardeşin cansız bedenleri bulundu
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Çekmeköy'de dün öğle saatlerinde kaybolan iki kardeşin, evlerinin yakınındaki suyla dolu çukurda cansız bedenleri bulundu.
Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan 4 yaşındaki Hasan ve 8 yaşındaki Hüseyin B. kardeşler, dün öğle saatlerinde kayboldu.
Durumun bildirilmesi üzerine polis ile AFAD ekipleri, çevrede ve ormanlık alanlarda arama çalışmalarına başladı.
[Fotoğraf: AA]
Çocukların, evlerinin yakınında bulunan inşaat alanındaki çukurda olabileceği şüphesi üzerine, itfaiye ekipleri, çukurdaki suyu çektikten sonra iki kardeşin cesedini buldu.
Cansız bedenlerinin bulunmasının ardından, aile yakınları sinir krizi geçirdi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin ve cumhuriyet savcısının çalışmaları sürüyor.
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