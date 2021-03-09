Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 02:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da kamyonet ve tır çarpıştı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, çimento yüklü miksere arkadan çarpan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti.
Mehmet Erdal yönetimindeki kamyonet, Salihli-Alaşehir kara yolu Kavaklıdere Köprüsü'nde aynı yönde giden Ali Göksel idaresindeki tıra arkadan çarptı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: DHA]
112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde kamyonet sürücüsü Erdal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Erdal'ın cesedi incelemenin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Tırın sürücüsü Göksel, ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Kocaeli'nde tedbirlere uymayan 505 kişiye para cezası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz