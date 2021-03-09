Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 07:55Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Adana’da drone destekli uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: İHA]
Adana’da uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti drone destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda, çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Drone destekli operasyonda belirlenen adreslere yapılan baskında, aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.
Etiketler: Uyuşturucu
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