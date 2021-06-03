Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, merkeze bağlı Taşbaşı köyü kırsalına operasyon düzenleyen ekipler, PKK'lı teröristlerce daha önce kullanıldığı değerlendirilen sığınak tespit etti.

Yapılan aramada, patlayıcı yapımında kullanılan 13 toll sarya patlayıcı madde anahtar sistemi, 14 zaman ayarlı saat, 2 elektrikli fünye, el yapımı mayın, 22 kalem pil, 28 orta boy pil, 23 koli bandı, şemsiye, 5 muhtelif inşaat malzemesi ele geçirildi.