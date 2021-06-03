Haber Giriş: 3 Haziran 2021 Perşembe 22:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tabela imalathanesinde patlama: 1 kişi hayatını kaybetti
İstanbul Silivri'de tabela imalathanesinde meydana gelen patlamada, iş yeri sahibi yaşamını yitirdi.
Piri Mehmet Paşa Mahallesi Kiraz Sokak'taki tabela imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Patlamada yaralanan iş yeri sahibi Ali Yıldırım, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.
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