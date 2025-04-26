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Türkiye
AA 26.04.2025 12:09

İstanbul'da aracıyla kadın sürücünün önünü kesen zanlı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da aracıyla kadın sürücünün önünü kesen şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İstanbul'da aracıyla kadın sürücünün önünü kesen zanlı yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Gereği yapıldı" başlığıyla yaptığı paylaşımda, İstanbul Bakırköy'de aracıyla kadın sürücünün önünü keserek yolu kapatan ve trafikte tartışma çıkaran kişinin görüntülerinin sosyal medyada yer aldığını belirtti.

Şüpheli F.N'nin sivil trafik ekiplerince yakalandığını duyuran Bakan Yerlikaya, zanlıya 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "Trafik işaret ve levhalarına uymamak", "Duraklamanın yasak olduğu yerlerde durmak" ve "Yayaların trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunması" maddelerinden idari para cezası uygulandığını kaydetti.

Şüpheli hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye düşürme" ve "Ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçlarından da adli işlem başlatıldığını bildiren Yerlikaya, "Trafik güvenliğini hiçe sayanları ve saygısızca araç kullananları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yapar, adalete teslim ederiz. Bu tür olaylara geçit vermeyelim." ifadelerini kullandı.

 

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