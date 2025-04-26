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Türkiye
AA 26.04.2025 10:50

Otoyolda seyir halindeki otobüste yangın

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Otoyolda seyir halindeki otobüste yangın
[Fotograf: AA]

Hatay'dan İstanbul'a giden A.E.E'nin kullandığı yolcu otobüsünün motor kısmı, Sarıçökek mevkiinde alev aldı.

Durumu fark eden sürücü, otobüsü sağ şeride çekerek yolcuları tahliye etti.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Otoyolda seyir halindeki otobüste yangın

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan otoyolun İstanbul yönünde trafik akışı tek şeritten sağlanmaya başlandı.

Öte yandan yolcuların, başka bir otobüsle gidecekleri yere götürüleceği öğrenildi.

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