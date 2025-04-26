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Türkiye
TRT Haber 26.04.2025 07:48

Hafta sonu ülke genelinde yağış bekleniyor

Hafta sonu ülke genelinde sağanak etkili olacak, ta sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

Hafta sonu ülke genelinde yağış bekleniyor
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bugün ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Adana, Osmaniye, Nevşehir, Yozgat, Sivas, Tokat, Ordu, Giresun, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Van'ın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. 

Hava sıcaklığının, Marmara ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu ülke genelinde yağış bekleniyor

Yarın, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusu hariç kalan tüm kesimler yağışlı geçecek. Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Batı Akdeniz ile Ege'nin güneyinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hafta sonu beklenen günün en yüksek sıcaklık değerleri, Ankara'da 20, İstanbul'da 20, İzmir'de 24, Antalya'da 21, Adana'da 25, Samsun'da 16, Diyarbakır'da 26 derece civarında seyredecek.

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