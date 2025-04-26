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Türkiye
AA 26.04.2025 01:45

Tekirdağ'da gaz kaçağına müdahale ediliyor

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, iki doğal gaz kuyusunda meydana gelen gaz kaçağına ekipler müdahale ediyor.

Tekirdağ'da gaz kaçağına müdahale ediliyor

Vakıflar Mahallesi'nde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) ait yeni açılan iki doğal gaz kuyusundan gaz kokusu yayıldığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak gaz kaçağının kaynağını tespit etmek ve sızıntıyı kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Tekirdağ'da gaz kaçağına müdahale ediliyor

Müdahale için kuyudaki basıncın düşmesinin beklendiği öğrenildi.

Ergene Kaymakamı Kadir Duman da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı ve incelemelerde bulundu.

Bölgedeki çalışmalar sürüyor.

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112 Acil Çağrı Merkezi Petrol Tekirdağ Doğal gaz
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