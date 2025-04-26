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Türkiye
AA 26.04.2025 01:07

Ağrı'da sağanak: Badişan Deresi taştı

Ağrı'da etkili olan sağanak nedeniyle Badişan Deresi'nin taşması sonucu bazı evler ve tarım arazileri sularla kaplandı.

Ağrı'da sağanak: Badişan Deresi taştı

Patnos ilçesinde etkili olan sağanağın ardından Badişan Deresi taştı. Sel suları bazı evlerin bahçeleri ile tarım arazilerine aktı.

Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın'ın talimatları doğrultusunda belediye ekipleri, iş makineleri​​​​​​​yle tıkanan mazgalları açmak, suyun yönünü değiştirmek ve taşkın riskine karşı kritik noktalarda önleyici müdahalelerde bulunmak üzere çalışma başlattı.

Ağrı'da sağanak: Badişan Deresi taştı

İl merkezine bağlı Sarıca köyünde de sağanak nedeniyle köy yolunun 3 noktasında kayma yaşandı. AFAD ekipleri köyde incelemelerde bulundu.

Ağrı'da sağanak: Badişan Deresi taştı

Doğubayazıt ilçesi Koçkıran Mahallesi'nde ise bir ev hasar gördü.

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