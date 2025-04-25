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Türkiye
DHA 25.04.2025 21:28

Kontrolden çıkan otomobil inşaat ile duvar arasında sıkıştı

İstanbul Kartal'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak, inşaat boşluğuna düştü. İnşaat ile istinat duvarı arasında sıkışan otomobildeki 4 kişi, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Kaza saat 18.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi Çeşme Üstü Sokak'ta meydana geldi.

Sokak üzerinde ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, inşaat boşluğuna düştü.

İnşaat halindeki bina ile istinat duvarı arasında sıkışan otomobilin içerisindeki 4 kişi, bulundukları yerde mahsur kaldı.

Kontrolden çıktı, inşaat ile duvar arasında sıkıştı

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, otomobil içerisinde mahsur kalan 4 kişiyi bulundukları yerden çıkardı.

Yaralanan 4 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı

İnşaat halindeki bina ile istinat duvarı arasında sıkışan otomobil, adrese gelen vinç ile bulunduğu yerden alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kontrolden çıkan otomobil inşaat ile duvar arasında sıkıştı

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İstanbul İtfaiye Polis Trafik Kazası
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Kontrolden çıkan otomobil inşaat ile duvar arasında sıkıştı
Kontrolden çıkan otomobil inşaat ile duvar arasında sıkıştı
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