Haber Giriş: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 22:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da alt geçide takılan tır devrildi: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Bakırköy'de alt geçide takılan ve savrularak bir otomobile çarpan tır devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralandı.
Yeşilköy Mahallesi Rauf Orbay Caddesi Florya istikametine ilerleyen B.U'nun kullandığı tır, Marmaray alt geçidine takıldı.
Savrulan tır dorsesi, aynı yönde ilerleyen M.M yönetimindeki otomobile çarptı. Tır çarpmanın ardından devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan tır sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede trafik aksadı. Ekiplerin devrilen tırı kaldırma çalışması sürüyor.
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