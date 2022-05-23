Haber Giriş: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 22:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da asansör kabinine sıkışan işçi hayatını kaybetti
İstanbul Küçükçekmece'de tamir için üzerine çıktığı kabinde, asansör ile duvar arasında sıkışan kişi hayatını kaybetti.
Söğütlüçeşme Mahallesi 2. Fidan Sokak'ta 3 katlı binanın asansörünün bakımına gelen Gencay Eren, tamir için kabinin üzerine çıktı. Eren, asansörün hareket etmesiyle kabin ve duvar arasında sıkıştı.
Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, asansör ile duvar arasında sıkışan Eren'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Savcının incelemesinin ardından Eren'in cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden alındı.
Etiketler: İstanbul
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