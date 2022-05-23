Haber Giriş: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 21:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da minibüs fındık bahçesine uçtu: 5 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Ordu'nun Ulubey ilçesinde yolcu minibüsünün fındık bahçesine düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Gölköy'den Altınordu ilçesine yolcu taşıyan Ali Canlı yönetimindeki minibüs, Akpınar Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak fındık bahçesine uçtu.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 yolcu, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Ordu
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