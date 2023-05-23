İstanbul'da 25 bin şişe sahte parfüm ele geçirildiği

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ürettikleri sahte parfümleri internet üzerinden satışa sunduğu bilgisi edinilen zanlıların yakalanması için harekete geçti.

Yapılan incelemede şüphelilerin, sağlıksız ortamlarda ürettikleri sahte parfümleri, dünyaca bilinen markaların orijinal şişelerine doldurdukları ya da parfümlerin doldurulduğu şişelere bilinen markaların sahte etiketlerini yapıştırdıkları tespit edildi.

Ürettikleri parfümleri internet üzerinden satışa sunan zanlıların depo olarak kullandıkları adresi belirleyen Jandarma ekipleri, bu adrese düzenlenen operasyonda Z.D. ve Ş.I'yı gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda 25 bin sahte parfüm, 1500 litre etil alkol, 5 bin boş parfüm şişesi ve kapağı ile 10 bin sahte etiket ve bandrol ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan iki şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada sağlıksız koşullarda üretilen sahte parfümlerin cilde teması ya da solunması durumunda oluşabilecek sağlık sorunlarına işaret edildi.

Açıklamada, cep telefonlarına ücretsiz indirilebilen Ürün Takip Sistemi (ÜTS) uygulamasıyla satın alınacak ürünlerin orijinalliğinin kontrol edilebileceği belirtildi.