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Türkiye
AA 23.05.2023 10:25

Ayvalık açıklarında 72 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında lastik botlardaki 72 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Ayvalık açıklarında 72 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotograf: AA]

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botları tespit etti.

Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 60 düzensiz göçmeni kurtardı.

Ayvalık açıklarında 72 düzensiz göçmen kurtarıldı

Diğer operasyonda ise Ayvalık açıklarındaki lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği bilgisini alan ekipler, "KB-4510" botuyla bölgeye hareket etti. Ekipler, bu bottaki 12 kişiyi de kıyıya getirdi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Balıkesir Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik
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