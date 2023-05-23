Ayvalık açıklarında 72 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botları tespit etti.

Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 60 düzensiz göçmeni kurtardı.

Diğer operasyonda ise Ayvalık açıklarındaki lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği bilgisini alan ekipler, "KB-4510" botuyla bölgeye hareket etti. Ekipler, bu bottaki 12 kişiyi de kıyıya getirdi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.