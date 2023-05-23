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Çevre
TRT Haber 23.05.2023 10:11

Sel, fırtına ve yıldırım uyarısı: Nerede, kaç kilometre esiyor?

Yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Yurdun neredeyse tüm illerinde bugün gök gürültülü sağanak etkili olacak. Meteoroloji, bugün için 2 ili 'turuncu' 13 kenti de şiddetli yağışa karşı 'sarı' kodla uyardı.

Sel, fırtına ve yıldırım uyarısı: Nerede, kaç kilometre esiyor?

Bugün yurt genelinde yağış hakim olacak.Yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, (İzmir hariç) Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, (Elazığ hariç) Doğu Anadolu bölgesi ile Kilis, Gaziantep ve Adıyaman çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu`nun kuzeybatısı ile Muğla, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayımladığı haritayla 2 ili turuncu 13 ili sarı kodla uyardı.

Google tarafından sağlanan Earth NullSchool uygulaması üzerinden hem bölgenizde hem de dünyanın dört bir yanında meydana gelen hava olaylarını takip edebilirsiniz.

İncelemek için aşağıdaki görsele tıklayabilirsiniz.

Sel, fırtına ve yıldırım uyarısı: Nerede, kaç kilometre esiyor?

Google uygulamasında her üç saatte bir güncellenen ve süper bilgisayarlar tarafından tahmin edilen küresel hava koşulları görselleştiriliyor.

Okyanus yüzeyi akıntı tahminleri, her beş günde bir güncellenir

Okyanus dalgaları ise her üç saatte bir güncelleniyor.

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