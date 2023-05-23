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Türkiye
AA 23.05.2023 10:18

İstanbul'da düşük ayarlı altın dolandırıcılarına operasyon

İstanbul'da düşük ayarlı altını farklı ilçelerde kuyumcularda bozdurarak piyasaya sürdükleri iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da düşük ayarlı altın dolandırıcılarına operasyon
[AA (Arşiv)]

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturmada, İstanbul'daki altın imalat atölyelerinde düşük ayarlı altın, bilezik ve takı malzemelerinin basılarak, farklı ilçelerdeki kuyumculara bozdurulup piyasaya sürüldüğü belirlendi.

Soruşturma sonucunda, "paraya eşit sayılan değerlerde sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarını işlediği tespit edilen, Kocaeli'nde 1, İstanbul'da 6 şüphelinin adresi belirlendi.

Ekiplerce 9 adrese düzenlenen operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

İki şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

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