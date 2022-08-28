Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar 09:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da 23 bin 24 kök Hint keneviri ele geçirildi
[Fotograf: DHA]
İstanbul'da jandarma ekiplerince uydu ve dron görüntüleriyle kaçak Hint keneviri ekildiği tespit edilen bölgelere düzenlenen operasyonda, 23 bin 24 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükçekmece ve Arnavutköy'de kaçak Hint keneviri ekildiği bilgisini aldı.
Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) dron ve uydu görüntüleriyle yapılan incelemede, söz konusu bölgeler tespit edildi.
Düzenlenen operasyonda toplam 23 bin 24 kök Hint keneviri ele geçirildi.
[Fotoğraf: DHA]
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Hint Keneviri İstanbul
Son Haberler
- 10:35
- 10:30
- 10:27
- 10:13
- 10:09
Sıradaki Haber
Av yasağının bitmesine sayılı günler kaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz