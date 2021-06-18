Haber Giriş: 18 Haziran 2021 Cuma 09:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul ve Trakya'da kuvvetli yağış bekleniyor
[Fotoğraf: AA]
İstanbul ve Trakya'da öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor. İç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında seyreden sıcaklıklar mevsim normalleri civarına yükselecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Batı Karadeniz, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Artvin ve Ardahan çevreleri, Muğla ve Antalya'nın iç kesimleri, Burdur'un güney kesimleri ile Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İç ve batı bölgelerde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının, artarak mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Etiketler: Meteoroloji Sağanak
Son Haberler
- 09:29
- 09:30
- 09:17
- 09:28
- 08:51
Sıradaki Haber
Adana'da yangın: Bir kişinin cansız bedeni bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz