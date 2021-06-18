Haber Giriş: 18 Haziran 2021 Cuma 08:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de teröristlere ait mühimmat ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik "Eren-14 Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş İbrahim Geçer Çukurca-Çığılı-Düztaş-1 Operasyonu" başlatıldı.
Dün ilçe kırsalında yapılan aramada kalaşnikof ve bu silaha ait 44 şarjör, tabanca ve 2 tabanca şarjörü, 7,65 milimetrelik 10 fişek, 2 savunma tipi el bombası, 14,5 milimetrelik 253 doçka mühimmatı, farklı çaplarda 327 uçaksavar mühimmatı ve 8 havan mühimmatı bulundu.
Bölgedeki operasyon sürüyor.
Etiketler: Terörle Mücadele Terör Örgütü PKK/KCK
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