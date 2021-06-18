Kaza saat 21.30 sıralarında Bursa'nın İznik İlçesi, İznik-Sakarya Karayolu Çiçekli Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Bursa'dan İznik istikametine giden Cevat Güner yönetimindeki hafif ticari araç, aynı istikamette giden Yılmaz Sezgin idaresindeki iş makinesini sollamak için şerit değiştirdi.

Hatalı sollama yapan Güner bu sırada karşı yönden gelen Fikret Kaya yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazanın şiddetiyle Kaya'nın otomobili yoldan çıkarken, Güner'in aracı iş makinesine çarparak durdu.

Kazada otomobilde bulunan Fikret Kaya ve arkadaşı Ender Boztekin ile hafif araçta bulunan Cevat Güner, Canan Güner ve Hatice Bilge bulundukları yerde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı. Kazada Fikret Kaya hayatını kaybetti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturmaya başladı.