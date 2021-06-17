Haber Giriş: 17 Haziran 2021 Perşembe 23:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Akdeniz foku Kaş’ta görüldü
[Fotoğraf: AA]
Antalya’nın Kaş ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki Akdeniz foku görüntülendi.
Akdeniz foku Antalya'nın Kaş ilçesindeki limanın ziyaretçisi oldu. Bir süredir limanda olduğu bilinen fokun sempatik hareketleri ilgi çekti.
Kaş Liman’ına gelerek burada dinlendiği görülen nesli tükenme tehlikesi altındaki fok, balıkçıların tuttukları balıklarla besleniyor.
Akdeniz foku çevredeki vatandaşlar tarafından da sıklıkla cep telefonu ile görüntüleniyor.
Etiketler: Antalya Doğal Yaşam
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