Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir evde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri, sevk edildi.

Üç katlı evin üçüncü katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bitişikteki evlere sıçramadan söndürüldü.

Evin odalarını kontrol eden itfaiye ekipleri, kısmen yanmış bir kişinin cansız bedenini buldu.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada hayatını kaybeden kişinin 61 yaşındaki Ahmet Uzel'e ait olduğunu belirledi.

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, evde inceleme yaptı.