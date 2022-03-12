Meteoroloji'den Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere kar yağışlarının etkisini daha da arttıracağı ve yer yer yoğun gök gürültülü kar yağışları görüleceği uyarısında bulundu.

İstanbul'da karla mücadele ekipleri teyakkuza geçti, binlerce personel yolları açık tutmak için sahada.

Kar yağışının Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

"Beklenen yoğun gök gürültülü kar yağışı İstanbul'a çok yaklaştı"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Twitter hesabından, beklenen yoğun kar yağışıyla ilgili şu uyarıyı yaptı:

"Beklenen yoğun gök gürültülü kar yağışı İstanbul'a çok yaklaştı. Gelişmeleri uydu görüntüleri ve radardan sürekli takip ediyoruz. Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Trafikte seyir halinde olan hemşehrilerimin de bir an önce evlerine dönmelerini rica ediyorum."