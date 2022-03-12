İstanbul'a beklenen kar geldi.

Marmara Bölgesi soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi.

Kar yağışı akşam saatlerinden itibaren şiddetini artıracak.

İstanbul'da yoğun kar yağışı pazar gününe kadar sürecek

Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, yoğun kar yağışının pazar günü öğle saatlerine kadar devam edeceğini belirterek, "Pazartesi ve salı günü için de yine İstanbul genelinde hafif kar yağışı bekliyoruz" dedi.

İstanbul'da buz ve don olayları da bekleniyor.

Yurdun büyük bölümünde soğuk ve yağışlı hava görülecek

Yağışlı ve soğuk hava sadece Marmara Bölgesi'nde etkili olmayacak. Yurdun büyük kesimi soğuk hava dalgasının içine girecek.

Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci diğer bölgeler için de şunları söyledi:

"Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz'de yağış beklentimiz var. Pazar günü için de yine Marmara'nın doğusunda, Karadeniz'in tamamında, İç Anadolu'nun kuzey kesimleri, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'yle yine Batı Akdenizin iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'in genelinde yağış beklentimiz var."

Ankara'da pazartesi günü hafif kar yağışı bekleniyor. İzmir'de de hava 4 gün boyunca parçalı bulutlu olacak.

